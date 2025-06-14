Після переходу Томаса Франка до Тоттенгема керівництво Брентфорда активно шукає нового головного тренера. Як повідомляє Sky Sports, одним із головних кандидатів на цю посаду є нинішній спеціаліст із стандартів у клубі — 44-річний Кіт Ендрюс.

У Брентфорді високо цінують роботу Ендрюса, який приєднався до штабу команди минулого року. До цього він мав досвід роботи асистентом головного тренера в Шеффілд Юнайтед та інших командах. Як гравець, Ендрюс виступав на позиції центрального півзахисника за Болтон, Блекберн, Вулверхемптон та інші клуби, а також провів 35 матчів за національну збірну Ірландії.

Ще один кандидат, який подобається керівництву клубу, — головний тренер Іпсвича Кіран Маккенна. Водночас Скотта Паркера, який тренує Бернлі, Брентфорд не розглядає.