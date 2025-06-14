Брентфорд Ярмолюка очолить тренер по стандартах
Клуб шукає заміну для Томаса Франка
28 хвилин тому
Після переходу Томаса Франка до Тоттенгема керівництво Брентфорда активно шукає нового головного тренера. Як повідомляє Sky Sports, одним із головних кандидатів на цю посаду є нинішній спеціаліст із стандартів у клубі — 44-річний Кіт Ендрюс.
У Брентфорді високо цінують роботу Ендрюса, який приєднався до штабу команди минулого року. До цього він мав досвід роботи асистентом головного тренера в Шеффілд Юнайтед та інших командах. Як гравець, Ендрюс виступав на позиції центрального півзахисника за Болтон, Блекберн, Вулверхемптон та інші клуби, а також провів 35 матчів за національну збірну Ірландії.
Ще один кандидат, який подобається керівництву клубу, — головний тренер Іпсвича Кіран Маккенна. Водночас Скотта Паркера, який тренує Бернлі, Брентфорд не розглядає.
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