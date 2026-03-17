Олександр Сукманський

Брентфорд не зміг скористатися шансом наблизитися до зони Ліги чемпіонів, втративши перемогу над аутсайдером Вулвергемптоном. Матч завершився внічию 2:2.

Господарі швидко повели в рахунку: на 37-й хвилині рахунок відкрив Майкл Каєде, а Ігор Тьяго (який напередодні вперше отримав виклик до збірної Бразилії) забив свій 22-й гол у сезоні. До перерви Адам Армстронг красивим ударом у «дев’ятку» скоротив відставання до мінімуму.

У другому таймі Вулвергемптон зрівняв рахунок на 77-й хвилині – Толу Арокодаре забив головою. За дві хвилини нігерієць знову влучив у перекладину.

На останніх хвилинах Рейсс Нельсон не реалізував чудовий момент, пробивши головою повз ворота. Брентфорд змушений був задовольнитися одним очком.

Перемога дозволила б команді Кіта Ендрюса скоротити відставання від п’ятого місця (Ліверпуль) до двох очок. Зараз Брентфорд посідає 7-ме місце в Прем’єр-лізі та продовжує боротьбу за єврокубки – вперше в 134-річній історії клубу.

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс після матчу сказав:

«Те, що мені ставлять такі питання [про Лігу чемпіонів], вже дуже приємно. Це хороша позиція. Наша доля, де ми фінішуємо в лізі, що ми досягнемо – повністю залежить від нас. Це головне послання. Ми хочемо продовжувати тиснути? Я дуже хочу. Саме тому прикро, що ми не змогли взяти три очки. Нам потрібно краще керувати грою, краще грати в другому таймі та трохи повзрослішати. У другому таймі ми зіграли гірше і були за це покарані».

Головний тренер Вулвергемптона Роб Едвардс зазначив:

«Є трохи розчарування, що не перемогли. Але ми дуже пишаємося тим, як гравці боролися. Нещодавно ми також програли 0:2 Арсеналу і показали характер. Повна заслуга хлопцям. Ситуація в нас дуже складна, але набагато краще, коли ми показуємо характер, якість і здобуваємо результат, ніж коли здаємося. Здавалося, що все розвалюється. Зараз уже так не виглядає».