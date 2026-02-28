Ярмолюк з Брентфордом уникнув ганьби у матчі з аутсайдером АПЛ. Відео
Божевільна розв'язка
близько 6 годин тому
Єгор Ярмолюк / Фото - ФК Брентфорд
Бернлі поступився Брентфорду в драматичному поєдинку 28 туру АПЛ. Матч завершився з рахунком 3:4.
Команда Єгора Ярмолюка примудрилася розгубити перевагу в 3 м'ячі, дозволивши аутсайдеру Прем'єр-ліги відігратись по ходу зустрічі.
В компенсований час до другого тайму Дамсгор приніс перемогу Брентфорду на полі Бернлі.
Бернлі мід вчетверте відіграти
Ярмолюк у цьому матчі провів на полі 73 хвилини.
АПЛ. 28 тур
Бернлі - Брентфорд 3:4
Голи: Кайоде (автогол), 45+3, Ентоні, 47, Флеммінг, 60 - Дамсгор, 9, 90+3, Тьяго, 25, Шаде, 34