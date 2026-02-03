Сергій Разумовський

Нападник Гартс Джеймс Вілсон продовжить сезон у Тоттенгемі, повідомляє пресслужба шпор. Лондонський клуб оформив перехід нападника на правах оренди до завершення кампанії, при цьому угода передбачає опцію викупу гравця.

Вілсон уже встиг заявити про себе рекордом на клубному рівні. У грудні 2024 року він став наймолодшим автором голу в історії Гартс в єврокубках, відзначившись у матчі Ліги конференцій проти Петрокуба. Для нападника цей м’яч став важливою віхою й підтвердив його статус одного з найперспективніших футболістів клубу.

Також Джеймс має рекорд і на рівні збірної. Він є наймолодшим гравцем, який виходив на поле за національну команду Шотландії. У березні 2025-го Вілсон з’явився на заміну у грі проти Греції, коли йому було 18 років і 17 днів. Загалом на його рахунку один матч за збірну.

Вілсон є вихованцем Гартс, а його контракт із клубом чинний до 31 травня 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість нападника оцінюється в 1,2 млн євро. У поточному сезоні він провів за Гартс 10 матчів, сумарно зіграв 363 хвилини та забив 2 голи.

