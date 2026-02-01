Тоттенгем в матчі 24 турі АПЛ відібрав очки у Манчестер Сіті. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:2.

В першому таймі команда Хосепа Гвардіоли двічі засмутила фанів Тоттенгема. Головним антигероєм перших 45 хвилин став Дрегушин, який у першому голі не дограв з Шеркі, а потім привіз на власні ворота атаку, яка перетворилась на гол Семеньйо.

По перерві Тоттенгем зумів повернутися в гру, коли на 53-й хвлині Соланке відквитав один гол, а за 20 хвилин нападник лондонців ударом скорпіона вдруге відзначився у воротах Доннаруми, відібравши очки у команди Хосепа Гвардіоли.

АПЛ. 24 тур

Тоттенгем - Манчестер Сіті 2:2

Голи: Соланке, 53, 70 - Шеркі, 11, Семеньйо, 44