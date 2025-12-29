«Буде служити в ЗСУ». Експартнер Гармаша по Динамо розповів про подальшу долю футболіста
Раніше хавбек був доставлений до ТЦК та СП
10 хвилин тому
Колишній півзахисник Динамо та збірної України Сергій Рибалка повідомив, чому приєднався до аматорського Лопатина та розповів про подальшу долю експартнера Дениса Гармаша, який був доставлений до ТЦК та СП.
В Україні 35 років – це ти вже старий 🙂. Знаєте, я вже вирішив для себе, що настав час рухатись, розвиватись в іншому напрямку. Топтатися на місці, їхати кудись, щось доводити, грати серед профі… От чесно, навіть і не хотілося.
В мене ж вже є тренерська ліцензія В, скоро піду на підвищення – категорію А. От в цьому напрямку я й збираюсь розвиватися. Власне, я ж вже працюю на цій ниві. Робота з Ruh Media Team це теж досвід, нехай це і не професійна команда, але в нас також є тренувальний процес, який я вибудовую. Є в нас і заняття з теорії.
Гармаш? Так, ми з ним спілкуємося. Нині Гармаш проходить базову військову підготовку, а далі… Буде служити, – повідомив Рибалка в інтерв'ю «Українському футболу».
Раніше повідомлялося, що Гармаш проходить службу у підрозділі сил безпілотних систем.