Колишній півзахисник Динамо та збірної України Сергій Рибалка повідомив, чому приєднався до аматорського Лопатина та розповів про подальшу долю експартнера Дениса Гармаша, який був доставлений до ТЦК та СП.

В Україні 35 років – це ти вже старий 🙂. Знаєте, я вже вирішив для себе, що настав час рухатись, розвиватись в іншому напрямку. Топтатися на місці, їхати кудись, щось доводити, грати серед профі… От чесно, навіть і не хотілося.

В мене ж вже є тренерська ліцензія В, скоро піду на підвищення – категорію А. От в цьому напрямку я й збираюсь розвиватися. Власне, я ж вже працюю на цій ниві. Робота з Ruh Media Team це теж досвід, нехай це і не професійна команда, але в нас також є тренувальний процес, який я вибудовую. Є в нас і заняття з теорії.

Гармаш? Так, ми з ним спілкуємося. Нині Гармаш проходить базову військову підготовку, а далі… Буде служити, – повідомив Рибалка в інтерв'ю «Українському футболу».