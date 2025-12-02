Раніше, Пресслужба Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки поінформувала, що колишній півзахисник київського Динамо та національної збірної України Денис Гармаш був мобілізований до лав Збройних сил України.

Журналіст Володимир Звєров розповів, де наразі проходить службу український футболіст. За його словами:



У даний момент Денис Гармаш перебуває в одному з підрозділів сил безпілотних систем. Це станом на понеділок. Він готується до проходження БОВП. Що буде далі – це військова таємниця, – зазначив Звєров у власній програмі на Youtube.

У поточному сезоні Гармаш виступав за ФК Лісне, однак команда була виключена з чемпіонату Другої ліги.