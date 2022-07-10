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Буффон назвав дві команди Серії А, які випереджають всіх інших
Проте, останнім чемпіоном став «Мілан»
Воротар «Парми» Джанлуїджі Буффон вважає, що « Ювентус » і « Інтер » випереджають всіх інших в Серії А. Його слова цитує Football Italia.
« Ювентус » і « Інтер » випереджають всіх інших, « б'янконері » навіть мають невелику перевагу.
« Мілан » позаду них. Але я так вважав і в минулому сезоні, а вони провели дуже хороший рік ».
Останнім чемпіоном Італії став « Мілан », Вигравши конкуренцію у « Інтера ».
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