Меньян: «Дякуємо «Інтеру» за поразку 0:3»

Воротар «Мілану» заявив, що вона мотивувала команду

Найкращий воротар сезону у Серії А Майк Меньян заявив, що «Мілану» допомогла поразка 0:3 від «Інтера» у матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії:

«Дякуємо «Інтеру». Після поразки 0:3 ми зціпили свої зуби. Та поразка мотивувала нас. Коли вони поступилися «Болоньї», то ми знали, що це все, оскільки тепер все було в наших руках».

Зрештою, «Інтер» завершив сезон з Кубком і Суперкубком Італії, тоді як «Мілан» вперше за 11 років став чемпіоном.

Нагадаємо, «Мілан» хоче підписати новий контракт з Леао, щоб його не викупили за всього лиш 150 мільйонів євро.