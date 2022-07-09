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Буффон назвав головних фаворитів наступного сезону Серії А

Воротар «Парми» дав свій прогноз
Футбол Серія А
20:17
Буффон назвав головних фаворитів наступного сезону Серії А

Голкіпер «Парми» Джанлуїжді Буффон назвав для La Stampa своїх фаворитів наступного сезону Серії А:

«Я вважаю, що «Ювентус» та «Інтер» – фаворити наступного сезону, і бьянконері мають невелику перевагу.

«Мілан» відстає від них. Так було й минулої кампанії, але вони виклалися на повну».

Відзначимо, що «Ювентус» вже підписав Поля Погба і Анхеля Ді Марію, тоді як «Інтер» оформив трансфери Андре Онана, Крістіана Асллані, Рауля Белланову, Генріха Мхітаряна і Ромелу Лукаку. В свою чергу, «Мілан» підписав контракт лише з Дівоком Орігі.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Джанлуїджі Буффон Ювентус Інтер Мілан

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