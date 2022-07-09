Буффон назвав головних фаворитів наступного сезону Серії А

Воротар «Парми» дав свій прогноз

Голкіпер «Парми» Джанлуїжді Буффон назвав для La Stampa своїх фаворитів наступного сезону Серії А:

«Я вважаю, що «Ювентус» та «Інтер» – фаворити наступного сезону, і бьянконері мають невелику перевагу. «Мілан» відстає від них. Так було й минулої кампанії, але вони виклалися на повну».

Відзначимо, що «Ювентус» вже підписав Поля Погба і Анхеля Ді Марію, тоді як «Інтер» оформив трансфери Андре Онана, Крістіана Асллані, Рауля Белланову, Генріха Мхітаряна і Ромелу Лукаку. В свою чергу, «Мілан» підписав контракт лише з Дівоком Орігі.