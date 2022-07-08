Ді Марія прибув в Турин для підписання контракту з «Ювентусом»

Офіційно про перехід буде оголошено найближчим часом

Аргентинський вінгер Анхель ді Марія прибув в Турин для підписання контракту з «Ювентусом», повідомляє прес - служба клубу.

Angel Di Maria è arrivato a Torino pic.twitter.com/2gIav2mxbE — JuventusFC ( @ juventusfc ) July 7, 2022

Ді Марія став вільним агентом в червні після того, як у нього завершився контракт з ПСЖ. Очікується про те, що 34 - річний Ді Марія стане гравцем «Ювентуса» вже сьогодні.

Вчора авторитетний журналіст Ніколо Скіра заявив, що Ді Марія вже став гравцем «Ювентуса».