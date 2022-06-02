Букмекери назвали фаворита в парі Уельс - Україна

Вирішальна зустріч відбудеться 5 -го червня

Букмекери не бачать фаворита в прийдешньому матчі відбору на ЧС-2022 між Уельсом і Україною.

Шанси на прохід не відрізняються: 1,9 на Уельс і Україну одночасно. Шанси на перемогу в основний час - 2,75 на Уельс і Україну. Нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,0.

Вирішальний матч за вихід у фінальну частину ЧС-2022 між Уельсом і Україною відбудеться 5 -го червня в Кардіффі. Початок - о 19:00.

Нагадаємо, на шляху до Уельсу Україну красиво переграла Шотландію (3: 1) на виїзді.