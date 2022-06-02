«Україна знову всміхається». L’Equipe, La Gazzetta dello Sport, A Bola – найбільші видання Європи в захваті
Збірна України перемогла Шотландію у матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Це гучна новина не лише для нашої країни, а й для всієї Європи. Принаймні, більшість авторитетних спортивних видань не змогли пройти повз. Декотрі присвятили їй свої обкладинки повністю, як, до прикладу, французький L’Equipe:
«Неймовірна Україна»
Італійське видання Corriere dello Sport, зрозуміло що, було засмучене через поразку власної збірної від Аргентини, але знайшло місце на обкладинці і для Андрія Ярмоленка:
«Україна отримала свою казку»
Перед грою навіть шотландці зізнавалися, що весь світ, певно, вболіватиме за Україну. В англійському Mirror Sport вирішили обіграти цю думку:
«Шотландія – 1. Решта світу – 3»
Португальська A Bola скромно помістила в куточку результат про гру географічно далеких до неї Шотландії та Україні. Але з яким приємним посилом. Команда Олександра Петракова дійсно дала привід всміхнутися в ці складні часи війни:
«Україна знову всміхається»
Англійське видання Star Sport присвятило достатньо місця на своїй шпальті, щоб звернути увагу на наш тріумф у Глазго:
«Герої Хемпдену»
La Gazzetta dello Sport намагається розібратися з новими власниками «Мілану», однак все одно вражена Україною, котра бореться не лише на воєнному, але і на спортивному фронті:
«Україна воює і перемагає. За крок до Катару»
І, наостанок, The Daily Telegraph. Так, лише рядочок знизу сторінки. Але як же хочеться відповісти: «Героям слава!»:
«Слава Україні. Мрія чемпіонату світу стала ближчою»
Але ще зарано святкувати. Ми всі з нетерпінням чекали 1 червня. Наступна дата – 5 червня, матч проти Уельсу. Переможець цієї гри отримає квиток на чемпіонат світу. Початок матчу о 19:00.
Емоції Олександра Петракова після фінального свистку – тренера розривало зсередини.
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