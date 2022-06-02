«Україна знову всміхається». L’Equipe, La Gazzetta dello Sport, A Bola – найбільші видання Європи в захваті

Радіють перемозі над Шотландією

Збірна України перемогла Шотландію у матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Це гучна новина не лише для нашої країни, а й для всієї Європи. Принаймні, більшість авторитетних спортивних видань не змогли пройти повз. Декотрі присвятили їй свої обкладинки повністю, як, до прикладу, французький L’Equipe:

«Неймовірна Україна»

Італійське видання, зрозуміло що, було засмучене через поразку власної збірної від Аргентини , але знайшло місце на обкладинці і для

«Україна отримала свою казку»

Перед грою навіть шотландці зізнавалися, що весь світ, певно, вболіватиме за Україну. В англійському Mirror Sport вирішили обіграти цю думку:

«Шотландія – 1. Решта світу – 3»

Португальськаскромно помістила в куточку результат про гру географічно далеких до неї Шотландії та Україні. Але з яким приємним посилом. Командадійсно дала привід всміхнутися в ці складні часи війни:

«Україна знову всміхається»

Англійське виданняприсвятило достатньо місця на своїй шпальті, щоб звернути увагу на наш тріумф у Глазго:

«Герої Хемпдену»

La Gazzetta dello Sport намагається розібратися з новими власниками «Мілану», однак все одно вражена Україною, котра бореться не лише на воєнному, але і на спортивному фронті:

«Україна воює і перемагає. За крок до Катару»

І, наостанок,. Так, лише рядочок знизу сторінки. Але як же хочеться відповісти: «Героям слава!»:

«Слава Україні. Мрія чемпіонату світу стала ближчою»

Але ще зарано святкувати. Ми всі з нетерпінням чекали 1 червня. Наступна дата – 5 червня, матч проти Уельсу. Переможець цієї гри отримає квиток на чемпіонат світу. Початок матчу о 19:00.

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