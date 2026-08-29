Сергій Разумовський

У Німеччині завершилася серія матчів першого туру Бундесліги. Головною сенсацією стала перемога дебютанта елітного дивізіону Ельферсберга над Баєром – 3:2. Господарі ще на старті зустрічі скористалися помилками в обороні леверкузенців і забили двічі. Після перерви новачок збільшив перевагу до трьох м’ячів, однак чемпіон сезону-2023/24 активізувався, скоротив відставання та в компенсований час забив удруге. Відігратися Баєр не встиг, тож Ельферсберг здобув історичну перемогу в дебютному матчі в Бундеслізі.

Лейпциг удома впевнено переміг Боруссію з Менхенґладбаха. Господарі відкрили рахунок ще до перерви, після чого подвоїли перевагу та продовжили контролювати перебіг гри. Крапку поставив Райц після передачі Нкунку. Француз вийшов на заміну та результативно відзначив повернення до Лейпцига. Гол Боруссії наприкінці матчу скасували через офсайд, тому команда здобула суху перемогу.

У Берліні Уніон та Айнтрахт зіграли в результативну нічию – 3:3. Гості двічі забили в першому таймі, а після перерви Ебнуталіб оформив хет-трик. Айнтрахт був близьким до перемоги, але господарі скоротили відставання й у компенсований час зрівняли рахунок. У підсумку Уніон здобув важливе очко, а стартовий тур подарував уболівальникам шість голів.

Бундесліга, перший тур

Ельферсберг – Баєр 3:2

Голи: Петков, 8, Кембелл, 9, Моква Нтусу, 46 – Шик, 77, Кофане, 90+1

Лейпциг – Боруссія Менхенґладбах 3:0

Голи: Баку, 25, Нуса, 49, Райц, 66

Уніон – Айнтрахт 3:3

Голи: Латте-Лат, 3, Кверфельд, 79, Скарке, 90+3 – Ебнуталіб, 10, 11, 67