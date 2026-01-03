Сергій Разумовський

Лівий вінгер ЛНЗ Джевісон Беннет розглядає можливість зміни клубу вже цієї зими. Про це повідомляє «Футбол 24».

За інформацією джерела, 21-річний костариканець незадоволений обсягом ігрового часу, який отримав у першій частині сезону. Тому гравець хоче піти в оренду, щоб мати більше практики та стабільніше виходити на поле.

Беннет виступає за ЛНЗ із березня 2025 року: тоді він перейшов із Сандерленда за 500 тисяч євро. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028-го. У поточній кампанії Джевісон провів за команду 11 матчів, загалом зіграв 583 хвилини, однак поки не відзначився результативними діями.

