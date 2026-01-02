Півзахисник ЛНЗ Єгор Твердохліб поділився деталями свого зимового переходу з Кривбаса.

Інтерес від ЛНЗ був ще влітку, але на той момент не вдалося домовитись. У це трансферне вікно ЛНЗ був більш наполегливим у трансфері, тому зараз перехід відбувся. Звісно, без моєї згоди трансфер би не відбувся. Тому всі сторони всім задоволені. Вагань не було. Так, звісно, хотілося зробити наступний крок, але в будь-якому випадку у мене був чинний контракт із «Кривбасом», і я б віддавав усього себе там.

Завдання в ЛНЗ? Все просто: допомагати команді вигравати та досягати цілей. Особисті цілі не ставлю. Щодо кар'єри в Європі, так, чутки були, але, як бачите, до якоїсь конкретики не дійшло. Тому я зараз у ЛНЗ, і вся концентрація в мене – на новій команді. Розумію, чому люди говорять про «зачинене вікно в європейський футбол», але це їхня думка, а не моя. У мене амбіції переїхати в європейський чемпіонат не зникали. Сподіваюсь, що я зможу допомогти ЛНЗ і водночас ЛНЗ допоможе мені зробити наступний крок, – сказав Твердохліб в інтерв'ю «Футболу 24».