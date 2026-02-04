Сергій Разумовський

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відновив роботу в загальній групі та повернувся до тренувань разом із командою. Про це у соцмережі X повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше 40-річний португалець опинився в центрі уваги через те, що пропустив ранкове тренування клубу. Це сталося після матчу з Аль-Ріядом, який Аль-Наср виграв з мінімальним рахунком 1:0, а сам Роналду участі в поєдинку не брав.

У медіа з’являлася інформація, що відсутність форварда була пов’язана не з фізичними проблемами, а з напруженням у стосунках із керівництвом. Зокрема, повідомлялося про розбіжності щодо підходів до управління клубом, а також про невдоволення Роналду рівнем фінансової підтримки та загальною стратегією розвитку команди.

У поточному сезоні Роналду демонструє високу результативність. На його рахунку 17 голів і 2 асисти у 20 матчах на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що Роналду не виходив на зв'язок із керівництвом Аль-Насра.