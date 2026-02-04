Сергій Разумовський

Аль-Наср досі не має чіткого розуміння, чи зіграє Кріштіану Роналду в найближчому матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада, який заплановано на п’ятницю, 6 лютого, повідомляє Sky Sports. У клубі, за наявною інформацією, не можуть підтвердити ані повернення форварда до складу, ані його подальші наміри щодо участі в іграх.

Зазначається, що Роналду вже пропустив одну зустріч. Причиною називають його невдоволення фінансуванням: португалець нібито вважає, що уряд країни приділяє Аль-Насру недостатньо уваги в плані витрат, тоді як інші клуби отримують більше ресурсів. На тлі цієї ситуації повідомляється, що Роналду наразі не виходить на контакт із представниками клубу, через що керівництво й тренерський штаб не розуміють, як діяти далі та чого очікувати в короткій перспективі.

Також з’явилися повідомлення, що в Саудівській Аравії незадоволені поведінкою футболіста, оскільки він, на їхню думку, створює негативний інформаційний фон і шкодить іміджу країни. Попри це, контракт Роналду з Аль-Насром залишається чинним: лише минулого року він продовжив угоду ще на два сезони.

Раніше повідомлялося, що Роналду хоче залишити Аль-Наср влітку.