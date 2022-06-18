Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Захисник «Динамо» прокоментував майбутнє протистояння в Лізі чемпіонів
20:59
Микита Бурда / Фото - ФК Динамо Київ
Захисник «Динамо» Микита Бурда поділився очікуваннями від протистояння другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з «Фенербахче».
Хто б нам не випав – потрібно перемагати та виходити до групового етапу Ліги чемпіонів.
Що стосується «Фенербахче», то почнемо готуватися безпосередньо до суперника ближче до матчу. Тренерський штаб нам покаже та розкаже, що до чого.
Раніше повідомлялося, що два легіонера «Динамо» можуть приєднатися до команди перед матчами проти «Фенербахче».
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