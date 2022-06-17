Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняВизначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:05
Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Бурда: «Україна – найкраще місце в світі, незважаючи на повітряні тривоги»

Захисник «Динамо» зазначив, що радий повернутися додому
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:25
Бурда: «Україна – найкраще місце в світі, незважаючи на повітряні тривоги»
Микита Бурда / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Микита Бурда поділився враженнями після повернення додому.

- Микито, чи вдається думати про футбол, коли в Україні йде війна?

- Футбол - це наша робота. Зараз всі люди, у кого є така можливість, повинні працювати, тому ми теж працюємо. Думаю, футбол має існувати, тому що для людей це можливість перевести подих і хоча б трохи розслабитися.

- Як ти провів час після благодійних матчів "Динамо" і перед поверненням до Києва?

- Я був у Бухаресті сам, тому насамперед зустрівся з рідними та присвятив час їм. Після цього - повернувся додому. Зараз починається підготовка до кваліфікації Ліги чемпіонів, перший час ми тренуватимемося в Києві.

- Ти вже забув про свої травми? Мабуть, після тривалого періоду без футболу складно відновитися не лише фізично, а й психологічно...

- Так, це нелегко, але, оскільки така ситуація склалася в моїй кар'єрі, то маю це прийняти. Я люблю футбол, тому, як би не було важко, намагатимуся грати якомога довше та радувати вболівальників своєю грою.

- Зараз ти один із найдосвідченіших футболістів у команді. Підказуєш, навчаєш молодших партнерів? Та що думаєш про ситуацію, що українським клубам доведеться зробити ставку на молодь? 

- Раніше була можливість запрошувати легіонерів, а зараз шанс проявити себе отримає молодь. Думаю, це має бути плюсом для українського футболу, адже у нас хороші молоді гравці, хлопці дуже стараються. Якщо хтось із молоді захоче поради, то я можу підказати. Але сам лізти з порадами не буду (усміхається).

- Як морально почуваєшся після повернення до Києва, як реагуєш на повітряну тривогу?

- Я повернувся до Києва вчора та вже застав повітряні тривоги. Перший раз було не по собі, по тілу пішов мандраж. Але дуже сумував за домом, тому повернутися все одно приємно. Це найкраще місце в світі, незважаючи на будь-які тривоги. Краще бути вдома.

- Чи всі твої близькі та рідні в безпеці?

- Більша частина родини в безпеці. Окрім мого двоюрідного брата, який був у Маріуполі. Понад два місяці з ним немає зв'язку, він вважається зниклим безвісти.

Раніше футболісти «Динамо» пройшли медогляд перед підготовкою до нового сезону.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Динамо Київ Микита Бурда війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:56
Уродженець Києва не проти виступу росіян та білорусів на US Open
Уродженець Києва не проти виступу росіян та білорусів на US Open
Теніс Grand Slam
15:07
1
Караваєв: «Фенербахче» - одна з найсильніших команд, які могли нам випасти»
Караваєв: «Фенербахче» - одна з найсильніших команд, які могли нам випасти»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
14:53
Гравці «Динамо» повернулися до Києва, команда починає тренування без легіонерів
Гравці «Динамо» повернулися до Києва, команда починає тренування без легіонерів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:14
Вихованець «Динамо»: «Одного разу випили з Яремчуком віскі, виклали в Instagram, тоді Белькевич дав нам життя»
Вихованець «Динамо»: «Одного разу випили з Яремчуком віскі, виклали в Instagram, тоді Белькевич дав нам життя»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:58
«Я жалкую про своє мовчання». Дружина Усика сподівається на повернення Криму до України
«Я жалкую про своє мовчання». Дружина Усика сподівається на повернення Криму до України
Бокс Професійний бокс
12:31

Новини: Футбол

Бурда: «Україна – найкраще місце в світі, незважаючи на повітряні тривоги»
Бурда: «Україна – найкраще місце в світі, незважаючи на повітряні тривоги»
Українська Прем'єр-ліга
21:25
Йовічевич і два легіонера готові залишитися в «Дніпрі- 1»
Йовічевич і два легіонера готові залишитися в «Дніпрі- 1»
Українська Прем'єр-ліга
21:06
У «Баварії» підтвердили, що незабаром підпишуть Мане
У «Баварії» підтвердили, що незабаром підпишуть Мане
Бундесліга
20:43
Два ветерани «Ворскли» продовжили контракти з клубом
Два ветерани «Ворскли» продовжили контракти з клубом
Українська Прем'єр-ліга
20:17
Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
19:56
Визначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту
Тема дня Визначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту
Українська Прем'єр-ліга
19:50
Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу
Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу
Англійська Прем'єр-ліга
19:34
Бущан: «У матчі з Вельсом я грав з травмою з 16 хвилини»
Бущан: «У матчі з Вельсом я грав з травмою з 16 хвилини»
Збірна України
19:17
Мане все ж стане гравцем «Баварії». Перехід буде здійснений найближчим часом
Мане все ж стане гравцем «Баварії». Перехід буде здійснений найближчим часом
Бундесліга
18:05
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
08:51
Всі новини