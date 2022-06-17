Бурда: «Україна – найкраще місце в світі, незважаючи на повітряні тривоги»

Микита Бурда / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Микита Бурда поділився враженнями після повернення додому.

- Микито, чи вдається думати про футбол, коли в Україні йде війна?

- Футбол - це наша робота. Зараз всі люди, у кого є така можливість, повинні працювати, тому ми теж працюємо. Думаю, футбол має існувати, тому що для людей це можливість перевести подих і хоча б трохи розслабитися.

- Як ти провів час після благодійних матчів "Динамо" і перед поверненням до Києва?

- Я був у Бухаресті сам, тому насамперед зустрівся з рідними та присвятив час їм. Після цього - повернувся додому. Зараз починається підготовка до кваліфікації Ліги чемпіонів, перший час ми тренуватимемося в Києві.

- Ти вже забув про свої травми? Мабуть, після тривалого періоду без футболу складно відновитися не лише фізично, а й психологічно...

- Так, це нелегко, але, оскільки така ситуація склалася в моїй кар'єрі, то маю це прийняти. Я люблю футбол, тому, як би не було важко, намагатимуся грати якомога довше та радувати вболівальників своєю грою.

- Зараз ти один із найдосвідченіших футболістів у команді. Підказуєш, навчаєш молодших партнерів? Та що думаєш про ситуацію, що українським клубам доведеться зробити ставку на молодь?

- Раніше була можливість запрошувати легіонерів, а зараз шанс проявити себе отримає молодь. Думаю, це має бути плюсом для українського футболу, адже у нас хороші молоді гравці, хлопці дуже стараються. Якщо хтось із молоді захоче поради, то я можу підказати. Але сам лізти з порадами не буду (усміхається).

- Як морально почуваєшся після повернення до Києва, як реагуєш на повітряну тривогу?

- Я повернувся до Києва вчора та вже застав повітряні тривоги. Перший раз було не по собі, по тілу пішов мандраж. Але дуже сумував за домом, тому повернутися все одно приємно. Це найкраще місце в світі, незважаючи на будь-які тривоги. Краще бути вдома.

- Чи всі твої близькі та рідні в безпеці?

- Більша частина родини в безпеці. Окрім мого двоюрідного брата, який був у Маріуполі. Понад два місяці з ним немає зв'язку, він вважається зниклим безвісти.