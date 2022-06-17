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Гравці «Динамо» повернулися до Києва, команда починає тренування без легіонерів
Залучених до червневих матчів збірної України також поки немає
Футболісти «Динамо» повернулися до Києва і пройшли перший медогляд для підготовки до нового сезону, повідомляє прес-служба киян.
У перший день на медогляд прибуло 11 українських футболістів: Олександр Андрієвський, Денис Антюх, Артем Беседін, Крістіан Біловар, Віктор Блізниченко, Денис Бойко, Володимир Бражко, Микита Бурда, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Назар Волошин.
Легіонери не прибули на медогляд, також як і гравці збірної України, які були в заявці на червневі матчі.
Очікується, що «Динамо» почне збір в Швейцарії в кінці червня. Кияни вже запланували два благодійних матчі зі швейцарськими командами.
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