Бущан: «Бажання у нас у всіх одне – скоріше б війна закінчилася, і ми всі змогли повернутися додому»

Воротар збірної України поділився бажанням на день народження

Воротар «Динамо» і збірної України Георгій Бущан за день до матчу проти Шотландії в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 відсвяткував свій 27 день народження. І його бажання більш, ніж очевидне: «Бажання у нас у всіх одне, мій день народження – це не виняток, швидше б все це [війна] закінчилося, і ми всі змогли повернутися додому. І, звичайно, хочу, щоб ми вийшли в Катар ». Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Початок о 21:45. Олександр Петраков назвав цю гру найважливішою в житті.

Сергій Лук'яненко