Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 55кг

Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»

Тренер збірної України прокоментував кадрову ситуацію в обох командах
Футбол Збірна України
21:27
Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»
Олександр Петраков / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Зустріч відбудеться вже завтра, 1 червня.

Було дуже складно готувати команду за умов ситуації в Україні. Хлопці думають про свої родини, як там вдома, як рідні. Приходилося жартувати, говорити їм, що у нас своя війна – на футбольному полі. Це було важко, але хлопці молодці, вони слухали та готувалися. Підходимо до матчу в гарному настрої.

Чи найважливіший для мене завтрашній матч? На цьому рівні – так. Це буде найважливіший матч на даному етапі мого життя. Що я буду говорити гравцям перед матчем – це внутрішня кухня. Роздягальня – це святе. Нікому не потрібно знати, що я буду їм говорити. Не ображайтеся.

У збірній Шотландії є кому замінити Тірні та Паттерсона. Як і в нас. Що б не трапилося – це національна збірна. Що Шотландії, що нам є ким замінити гравців. У нашого суперника хороша команда та хороші виконавці. Це не вплине на гру.

Ми провели тільки три товариські матчі. Як виглядатимуть гравці з УПЛ – подивимося завтра.

Раніше наставник збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував спільного виконання гімну України уболівальниками обох команд.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Петраков збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»
Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»
Футбол Збірна України
19:47
Форвард збірної Шотландії: «У України дуже якісна команда, я вже грав проти Ярмоленка і Зінченка»
Форвард збірної Шотландії: «У України дуже якісна команда, я вже грав проти Ярмоленка і Зінченка»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:57
Екс-форвард збірної Шотландії: «Я чекаю нашої перемоги, у футболі немає місця для співчуття»
Екс-форвард збірної Шотландії: «Я чекаю нашої перемоги, у футболі немає місця для співчуття»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:16
Список гравців збірної України, які поїхали на матч з Шотландією
Список гравців збірної України, які поїхали на матч з Шотландією
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09:02
Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією
Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією
Футбол Збірна України
30 травня 23:35
Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»
Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»
Футбол Збірна України
30 травня 19:21

Новини: Футбол

Гравці «Металіста 1925» тренуються в «Байєрі», «Кельні» та польських командах
Гравці «Металіста 1925» тренуються в «Байєрі», «Кельні» та польських командах
Українська Прем'єр-ліга
31 травня 22:59
Третє досягнення в ЛЧ за тиждень. Бензема – автор найкращого голу турніру
Третє досягнення в ЛЧ за тиждень. Бензема – автор найкращого голу турніру
Ліга чемпіонов UEFA
31 травня 22:38
Захисник «Маріуполя»: «Російські футболісти не будуть нічого говорити про війну, поки їм платять»
Захисник «Маріуполя»: «Російські футболісти не будуть нічого говорити про війну, поки їм платять»
Українська Прем'єр-ліга
31 травня 22:19
Захисник, який народився в Одесі, підписав контракт з російським клубом
Захисник, який народився в Одесі, підписав контракт з російським клубом
У світі
31 травня 21:59
Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»
Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»
Збірна України
31 травня 21:27
Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»
Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»
Збірна України
31 травня 21:27
Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни
Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни
Збірна України
31 травня 20:59
Тренер збірної Аргентини: «Мессі набагато кращий гравець, ніж був раніше»
Тренер збірної Аргентини: «Мессі набагато кращий гравець, ніж був раніше»
Ліга 1
31 травня 20:17
«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу
«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу
Українська Прем'єр-ліга
31 травня 20:15
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини