Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»

Олександр Петраков / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Зустріч відбудеться вже завтра, 1 червня.

Чи найважливіший для мене завтрашній матч? На цьому рівні – так. Це буде найважливіший матч на даному етапі мого життя. Що я буду говорити гравцям перед матчем – це внутрішня кухня. Роздягальня – це святе. Нікому не потрібно знати, що я буду їм говорити. Не ображайтеся.

У збірній Шотландії є кому замінити Тірні та Паттерсона. Як і в нас. Що б не трапилося – це національна збірна. Що Шотландії, що нам є ким замінити гравців. У нашого суперника хороша команда та хороші виконавці. Це не вплине на гру.

Ми провели тільки три товариські матчі. Як виглядатимуть гравці з УПЛ – подивимося завтра.