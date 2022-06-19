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Бущан розповів, що збірна України повністю перейшла на рідну мову

Голкіпер заявив, що вже мінімум рік в національній команді всі щебечуть солов’їною
Футбол Збірна України
15:27
Бущан розповів, що збірна України повністю перейшла на рідну мову
Фото: Instagram

Голкіпер «Динамо» та збірної України Георгій Бущан розповів, що всі гравці в національній команді розмовляють виключно на рідній мові:

У збірній, якщо побачити, то вже як мінімум рік (розмовляють українською). Тому, що ми на Євро уже розмовляли, давали інтерв’ю українською мовою. Вже як мінімум рік, а то й більше. Між хлопцями ми вирішили: коли ти приїжджаєш у збірну, треба переходити на рідну.

Нагадаємо, що нещодавно Бущан вдруге одружився.

Джерело: footballua.tv Олег Шумейко-молодший
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Георгій Бущан війна

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