Бущан: «У мене немає пропозицій, мої думки з «Динамо»
Бущан розповів, що збірна України повністю перейшла на рідну мову
Голкіпер заявив, що вже мінімум рік в національній команді всі щебечуть солов’їною
15:27
Фото: Instagram
Голкіпер «Динамо» та збірної України Георгій Бущан
розповів, що всі гравці в національній команді розмовляють виключно на рідній мові:
У збірній, якщо побачити, то вже як мінімум рік (розмовляють українською). Тому, що ми на Євро уже розмовляли, давали інтерв’ю українською мовою. Вже як мінімум рік, а то й більше. Між хлопцями ми вирішили: коли ти приїжджаєш у збірну, треба переходити на рідну.
Нагадаємо, що нещодавно Бущан вдруге одружився.
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