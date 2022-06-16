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Гравець збірної України одружився вдруге

У них з новою дружиною вже є дитина
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:43
Гравець збірної України одружився вдруге

Воротар «Динамо» і збірної України Георгій Бущан одружився вдруге. Про це стало відомо з фото з соцмережах.

Про обраницю футболіста відомо вкрай мало. КП пише, що її звати Вікторія, вона навчалася на журналіста і перебуває у стосунках з Бущаном вже кілька років, у пари підростає син.

Також у Бущана є донька від першого шлюбу. Його колишня дружина – балерина Христина Шишпор. На момент першого весілля футболісту було 19 років, а їй – 28. В 2019-му році вони розійшлися.

Нагадаємо, Бущан через травму був змушений достроково покинути розташування збірної України.

Сергій Лук'яненко
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Георгій Бущан

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