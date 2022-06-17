Бущан: «У матчі з Вельсом я грав з травмою з 16 хвилини»

Воротар збірної України – про стиковий матч за вихід на ЧС-2022

Голкіпер збірної України Георгій Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу «Футбол 1/2/3» повідомив, що в фіналі кваліфікації ЧС-2022 проти Вельсу він грав з серйозним пошкодженням.

«Гра все ще залишається в голові, тому що по суті і грали, і робили все, що можливо. Я грав з травмою з 16 хвилини. Переживав результат, тому що всі хотіли перемогти. Та вже є те, що є. Треба перебудовуватися, але залишився гіркий смак, тому що трохи не вистачило ».

Через травму Бущан не грав в матчах Ліги націй проти Ірландії і Вірменії.

Напередодні Бущан одружився вдруге.