Екс-гравець збірної України: «Ми зіграли в Лізі націй на 4 з плюсом»
Бущан: «У матчі з Вельсом я грав з травмою з 16 хвилини»
Воротар збірної України – про стиковий матч за вихід на ЧС-2022
19:17
Голкіпер збірної України Георгій Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу «Футбол 1/2/3» повідомив, що в фіналі кваліфікації ЧС-2022 проти Вельсу він грав з серйозним пошкодженням.
«Гра все ще залишається в голові, тому що по суті і грали, і робили все, що можливо. Я грав з травмою з 16 хвилини. Переживав результат, тому що всі хотіли перемогти. Та вже є те, що є. Треба перебудовуватися, але залишився гіркий смак, тому що трохи не вистачило ».
Через травму Бущан не грав в матчах Ліги націй проти Ірландії і Вірменії.
Напередодні Бущан одружився вдруге.
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