Форвард, який не потрібен Луческу, може піти з «Динамо» в «Малагу»
Бущан: «У мене немає пропозицій, мої думки з «Динамо»
Воротар киян не збирається залишати клуб
Воротар «Динамо» Георгій Бущан заявив, що по ньому немає трансферних пропозицій.
«Що я думаю про те, щоб куди-небудь перейти? Щоб перейти, треба, щоб були якісь пропозиції. Пропозицій немає, тому мої думки з київським «Динамо» і Україною. Зараз мені нема про що думати ».
Раніше Бущан заявив, що через війну будує лише короткострокові плани з ранку до вечора.
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