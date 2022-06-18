Форвард, який не потрібен Луческу, може піти з «Динамо» в «Малагу»
Бущан: «Все змінилося, зараз планую день тільки з ранку до вечора»
Війна змінила життя українців
Воротар «Динамо» Георгій Бущан розповів, як планує свої дні в умовах війни.
- Все змінилося, тому що у кожного українця до 24 лютого були якісь плани. Зараз я планую тільки з ранку до вечора. Більше що-небудь планувати я не думаю.
- Ваше з дружиною рішення зараз бути в Києві?
- Так, тому що ми скучили. Нас довго не було. Коли в Україну тільки заїхали, вже все інше.
- Яке відчуття?
- Будинки... Друзів зустріти. Київ вже зелений, тепло.
Нагадаємо, зовсім недавно Бущан одружився вдруге.
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