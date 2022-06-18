Бущан: «Все змінилося, зараз планую день тільки з ранку до вечора»

Воротар «Динамо» Георгій Бущан розповів, як планує свої дні в умовах війни.

- Ваше з дружиною рішення зараз бути в Києві?

- Так, тому що ми скучили. Нас довго не було. Коли в Україну тільки заїхали, вже все інше.

- Яке відчуття?

- Будинки... Друзів зустріти. Київ вже зелений, тепло.