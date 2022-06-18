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Бущан: «Все змінилося, зараз планую день тільки з ранку до вечора»

Війна змінила життя українців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:09
Бущан: «Все змінилося, зараз планую день тільки з ранку до вечора»

Воротар «Динамо» Георгій Бущан розповів, як планує свої дні в умовах війни.

- Все змінилося, тому що у кожного українця до 24 лютого були якісь плани. Зараз я планую тільки з ранку до вечора. Більше що-небудь планувати я не думаю.

- Ваше з дружиною рішення зараз бути в Києві?

- Так, тому що ми скучили. Нас довго не було. Коли в Україну тільки заїхали, вже все інше.

- Яке відчуття?

- Будинки... Друзів зустріти. Київ вже зелений, тепло.

Нагадаємо, зовсім недавно Бущан одружився вдруге.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Георгій Бущан Динамо Київ

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