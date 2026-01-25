Правий захисник Богдан Бутко прокоментував підписання контракту з Олександрією. Футболіст не приховує, що затягування цього періоду могло б поставити під сумнів продовження кар’єри.

Мені зателефонував агент і сказав, що є такий варіант продовження кар’єри. Я подумав і вирішив прийняти цей виклик. Зараз я вже в Туреччині почав тренувальну роботу з командою. Думаю, якби ще пів року не грав, то, напевно, довелося б закінчувати з футболом. Я розмовляв з Кирилом Нестеренком, тому саме цей момент став визначальним.

В обороні я можу зіграти на будь-якій позиції. Пауза в півроку? Це для мене не проблема. Здоров’я дозволяє, тому я сповнений сил і бажання виступати на високому рівні. Зрозуміло, що це не 20-25 років, але завдяки наполегливій праці можна досягти багато чого.

Дуже хочеться знову виходити на поле і при цьому допомогти Олександрії виконати поставлені завдання. Сподіваюся, що своїм досвідом мені вдасться допомогти молодим партнерам по команді. А що стосується турнірної таблиці, то все можливо. Попереду ще 14 турів. У моїй кар’єрі було багато випадків, коли після зимової перерви команда виступала набагато краще, а хтось інший навпаки – збавляв оберти. Навесні все може перевернутися з ніг на голову.

Знайомий з Дімою Мишньовим. Коли я виступав за Маріуполь, він якраз почав підходити до першої команди. Вірю, що партнери по команді допоможуть мені якомога швидше адаптуватися, і ми разом зробимо те, що від команди вимагається, — сказав Бутко в інтерв'ю Sport.ua.