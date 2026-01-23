Сергій Разумовський

Олександрія офіційно повідомила про підсилення складу: клуб підписав правого захисника Богдана Бутка. Угода з 35-річним футболістом розрахована до завершення поточного сезону, при цьому передбачена опція пролонгації контракту ще на один рік.

Бутко приєднався до команди в статусі вільного агента. Із червня минулого року він залишався без клубу після відходу з Чорноморця. З огляду на турнірне становище команди та потребу в більшій кількості досвіду в оборонній лінії, підписання такого виконавця виглядає спробою посилити конкуренцію на правому фланзі захисту.

Наразі Олександрія після 16 турів розташовується на передостанній позиції в турнірній таблиці УПЛ, тож кожне точкове підсилення може мати значення в боротьбі за покращення результатів у другій частині сезону. Досвід Бутка, який багато років виступає на найвищому рівні в Україні, може стати важливим фактором як у плані гри, так і з погляду лідерських якостей у роздягальні.

За кар’єру Богдан Бутко провів 319 матчів на клубному рівні, відзначився 10 голами та зробив 30 результативних передач. У різні роки він також захищав кольори низки українських команд, зокрема Шахтаря, Маріуполя, Зорі та Волині. На міжнародному рівні захисник зіграв 33 поєдинки за збірну України та віддав одну гольову передачу.

