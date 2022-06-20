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Буяльський: «Луческу як ніхто інший знає «Фенербахче»

«Динамо» буде битися з турками в Лізі чемпіонів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:59
Буяльський: «Луческу як ніхто інший знає «Фенербахче»

Хавбек «Динамо» Віталій Буяльський розповів про тренувальний процес команди і про підготовку до «Фенербахче». Його цитує прес-служба киян.

- Віталій, наскільки важко зараз тренуватися, враховуючи, що зараз війна?

- Не скажу, що важко, адже коли почалася війна, ми готувалися за індивідуальною програмою, потім тренувалися і проводили благодійне турне по Європі. Ті футболісти, які грали по 70-90 хвилин, готові фізично. Важко, тому що спека. Але все одно, все думки не про футбол, а про те, що йде війна.

- Наскільки складно сконцентруватися зараз на футболі?

- Спочатку взагалі було важко, не було ніякого бажання. Але потім розумієш, що ти можеш допомогти тільки на футбольному полі нашій країні, нашому клубу, нашим захисникам, давши їм хоча б трохи позитиву.

- Після тренувань зі збірною України ти повернувся до Києва?

- Я поїхав в сім'ю в Бухарест. Побував там 5 днів і повернувся додому. Я хотів якомога швидше повернутися в Україну. Можна сказати, що я одним з останніх виїжджав з Києва, бачив блокпости і все, що було в столиці. Коли я повернувся - все набагато спокійніше, завдяки нашим захисникам - ВСУ і теробороні.

- Чи не бентежать розмови про те, що люди заспокоюються і звикають до війни, навіть за кордоном?

- Я розумію людей за кордоном, адже це не їхня війна. Згодом їм це набридає, але їх можна зрозуміти, тому що це не у них вдома. А по собі можу сказати, що я постійно переживаю, у мене багато кращих друзів зараз в найгарячіших точках, наприклад, Сєвєродонецьку. Тримаю з ними зв'язок. Ми допомагаємо їм, як можемо. Тому я не забуваю, постійно переживаю.

- Що скажете про «Фенербахче», з яким «Динамо» зустрінеться в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів?

- Це дуже сильний суперник. Вони посіли друге місце в чемпіонаті Туреччини. Будемо готуватися, впевнений, Мірча Луческу, як ніхто, знає турецький чемпіонат, «Фенербахче» і кожного футболіста, що він робить на поле.

- Свій домашній єврокубковий матч «Динамо» зіграє в Польщі. Які ваші думки з цього приводу?

- У якій би країні я не був, я все одно не буду себе почувати як вдома. Ми грали там з «Легією», нас прекрасно підтримували, але все одно ти відчуваєш, що ти не в себе вдома. Краще б цього всього не було, і ми грали вдома. Це більше на руку супернику? Звісно. Наші вболівальники, які зараз захищають нашу країну, вони прийшли б в Києві і підтримали б нас.

- Скільки дзвінків і повідомлень ви отримали, коли ви покинули розташування збірної?

- Я тоді прямував в Бухарест і отримав дзвінки від головного тренера, президента клубу, хлопців по команді, Ярмоленко. Також мені подзвонили інші тренери «Динамо».

Нагадаємо, «Динамо» зіграє з «Фенербахче» 19 або 20 липня в Польщі.

Петро Приходько
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Віталій Буяльський Динамо Київ

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