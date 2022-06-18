Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
Стало відомо, де відбудеться матч «Динамо» - «Фенербахче»
Гра буде номінально домашньою для киян
07:57
Матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» і «Фенербахче» відбудеться у Вроцлаві (Польща), повідомляє польський журналіст Пьотр Шленка в своєму Twitter.
За його інформацією, «Динамо» ще не прийняло остаточне рішення, але розглядає Вроцлав як найвірогідніший варіант проведення гри.
Міський стадіон у Вроцлаві може вмістити в себе 45 тисяч глядачів.
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