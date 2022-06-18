Стало відомо, де відбудеться матч «Динамо» - «Фенербахче»

Гра буде номінально домашньою для киян

Матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» і «Фенербахче» відбудеться у Вроцлаві (Польща), повідомляє польський журналіст Пьотр Шленка в своєму Twitter.

За його інформацією, «Динамо» ще не прийняло остаточне рішення, але розглядає Вроцлав як найвірогідніший варіант проведення гри.

Міський стадіон у Вроцлаві може вмістити в себе 45 тисяч глядачів.

Матч «Динамо» - «Фенербахче» відбудеться 19 або 20 липня.