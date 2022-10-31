Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Буяльський назвав головну проблему «Динамо» на початку сезону

Після наступного тижня вона вже стане неактуальною
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 17:26
Буяльський назвав головну проблему «Динамо» на початку сезону
Віталій Буяльський / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський висловився з приводу перемоги в матчі десятого туру УПЛ проти «Кривбасу» (3:1). Слова хавбека передає прес-служба криворіжців.

Наші суперники з чемпіонату України готуються до матчів у тижневому циклі. Й у них більше часу на цю підготовку, на те, щоб детально розібрати нашу гру.

А ми тільки й робимо, що переїжджаємо з місця на місце. Повноцінного відновлення після матчів та підготовки до наступних ігор зараз майже немає. Можна сказати, що ми граємо на тому фундаменті, який заклали в процесі міжсезонної підготовки.

Чудово знали, як грають команди Вернидуба: вони завжди б’ються з першої хвилини та до останньої. Так було і сьогодні. «Кривбас» на початку матчу добре нас пресингував. Хвилин на 10-15 ми певною мірою загубилися на футбольному полі. Але потім гра у нас пішла, забили два м’ячі. З’явилася впевненість у власних діях, і це дозволило нам здобути перемогу.

Нагадаємо, «Динамо» вилетіло з єврокубків і після матчу з «Фенербахче» переїздів стане менше.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кривбас Динамо Київ Віталій Буяльський

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:59
Ліга Європи. «Динамо» – «Фенербахче». Онлайн трансляція
Ліга Європи. «Динамо» – «Фенербахче». Онлайн трансляція
Футбол Ліга Європи UEFA
07:06
Дубль Буяльского приніс йому звання найкращого гравця 10-го туру УПЛ
Дубль Буяльского приніс йому звання найкращого гравця 10-го туру УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 22:27
Хавбек «Динамо» пообіцяв зробити все, щоб вийти з чорної смуги
Хавбек «Динамо» пообіцяв зробити все, щоб вийти з чорної смуги
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 19:14
Голкіпер «Динамо»: «Луческу нас неабияк струснув в перерві матчу з «Кривбасом»
Голкіпер «Динамо»: «Луческу нас неабияк струснув в перерві матчу з «Кривбасом»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 17:54
Караваєв: «На «Динамо» завжди буде тиск, коли немає результатів, але далі все піде краще»
Караваєв: «На «Динамо» завжди буде тиск, коли немає результатів, але далі все піде краще»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 16:31

Новини: Футбол

Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
12:26
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Ліга чемпіонов UEFA
12:03
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Збірна України
11:31
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Українська Прем'єр-ліга
10:34
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Українська Прем'єр-ліга
10:18
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Ліга чемпіонов UEFA
09:53
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Українська Прем'єр-ліга
09:31
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
Серія А
09:19
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини