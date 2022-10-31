Буяльський назвав головну проблему «Динамо» на початку сезону

Віталій Буяльський / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський висловився з приводу перемоги в матчі десятого туру УПЛ проти «Кривбасу» (3:1). Слова хавбека передає прес-служба криворіжців.

А ми тільки й робимо, що переїжджаємо з місця на місце. Повноцінного відновлення після матчів та підготовки до наступних ігор зараз майже немає. Можна сказати, що ми граємо на тому фундаменті, який заклали в процесі міжсезонної підготовки.

Чудово знали, як грають команди Вернидуба: вони завжди б’ються з першої хвилини та до останньої. Так було і сьогодні. «Кривбас» на початку матчу добре нас пресингував. Хвилин на 10-15 ми певною мірою загубилися на футбольному полі. Але потім гра у нас пішла, забили два м’ячі. З’явилася впевненість у власних діях, і це дозволило нам здобути перемогу.