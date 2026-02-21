Сергій Разумовський

Колишній нападник Динамо Артем Бєсєдін записав на свій рахунок гол у складі Артіса Брно в поєдинку 14-го туру другого дивізіону Чехії проти Опави. Влучний удар українця став переломним моментом зустрічі, адже дозволив господарям оживити гру тоді, коли здавалося, що відігратися вже практично нереально.

Під час матчу Артіс Брно програвав 1:3, і Бєсєдін відзначився на 81-й хвилині. Після його голу господарі здійснили справжній камбек, зумівши зрівняти рахунок та уникнувши поразки.

У підсумку команди розійшлися миром — 3:3. У складі Артіса Брно дубль оформив Адедіран, а третій м’яч забив Бєсєдін. Завдяки цій нічиїй команда, маючи 31 очко, зберегла місце в зоні плей-оф за підвищення у класі.

Бєсєдін грає за Артіс із початку 2025 року. За цей період він відзначився одним голом і двома результативними передачами, а до цього востаннє забивав 5 березня минулого року.

Чемпіонат Чехії, другий дивізіон. 14-й тур

Артіс Брно – Опава 3:3

Голи: Адедіран, 39, 85, Бєсєдін, 81 – Чейка, 9, Сі, Новак, 45

