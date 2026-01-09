Павло Василенко

Колишній форвард київського Динамо Артем Бєсєдін в інтерв’ю Sport.ua висловився про чутки, що залишив чеський клуб Артіс Брно.

«Що тут відповісти? Я на зборах з Артіс Брно і готуюся до офіційних матчів. Я не бачу сенсу коментувати цю інформацію. Так, я бачив цей матеріал, тому ще раз скажу, що не хочу звертати увагу на чутки».

Бєсєдін приєднався до Артіс Брно у січні 2025 року. За цей час він провів 23 матчі, забивши один гол і віддавши дві результативні передачі.

Раніше Артем провів значну частину кар'єри у київському Динамо, зігравши 143 гри, забивши 35 м'ячів та оформивши 13 асистів. Також він виступав за Металіст, кіпрську Омонію та казахстанський Ордабаси.

Артіс Брно зараз займає третій рядок у другому дивізіоні Чехії.