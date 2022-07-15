UEFA заборонив проводити міжнародні матчі на ще одній території, яку контролює росія
CAS не пішла на поводі у росіян та залишила відсторонення в силі
Наступного сезону на міжнародній арені агресорів не буде
14:34
Фото: FABRICE COFFRINI
CAS відхилив апеляції ЦСКА, «Динамо», «Зеніту» та «Сочі» та РФС про усунення відсторонення від виступів на міжнародній арені, повідомляє офіційний сайт Спортивного арбітражного суду.
Відзначимо, що 2 травня UEFA ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди наступного сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй UEFA, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.
Нагадаємо, що росію та білорусь відсторонили від змагань з важкої атлетики.
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