CAS не пішла на поводі у росіян та залишила відсторонення в силі

Наступного сезону на міжнародній арені агресорів не буде

Фото: FABRICE COFFRINI

CAS відхилив апеляції ЦСКА, «Динамо», «Зеніту» та «Сочі» та РФС про усунення відсторонення від виступів на міжнародній арені, повідомляє офіційний сайт Спортивного арбітражного суду.



Відзначимо, що 2 травня UEFA ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди наступного сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй UEFA, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Нагадаємо, що росію та білорусь відсторонили від змагань з важкої атлетики.