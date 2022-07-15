Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
Всесвітні ігри 2022. День 7. Кікбоксинг. Фінали
17:00
live
Всесвітні ігри 2022. День 8. Спортивне орієнтування. Пряма трансляція

CAS не пішла на поводі у росіян та залишила відсторонення в силі

Наступного сезону на міжнародній арені агресорів не буде
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
14:34
CAS не пішла на поводі у росіян та залишила відсторонення в силі
Фото: FABRICE COFFRINI

CAS відхилив апеляції ЦСКА, «Динамо», «Зеніту» та «Сочі» та РФС про усунення відсторонення від виступів на міжнародній арені, повідомляє офіційний сайт Спортивного арбітражного суду.

Відзначимо, що 2 травня UEFA ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди наступного сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй UEFA, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Нагадаємо, що росію та білорусь відсторонили від змагань з важкої атлетики.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

CAS UEFA

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

І як це назвати? CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики
І як це назвати? CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики
Важка атлетика
23 червня 16:21
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів
Футбол Футбол в Європі
15 червня 08:46

Новини: Футбол

Офіційно. Топ-клуб АПЛ підписав Крістіана Еріксена
Офіційно. Топ-клуб АПЛ підписав Крістіана Еріксена
Англійська Прем'єр-ліга
17:49
Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»
Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
17:32
Срна: «Йовічевіч заслужив бути тренером «Шахтаря», він – патріот»
Срна: «Йовічевіч заслужив бути тренером «Шахтаря», він – патріот»
Українська Прем'єр-ліга
16:59
Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»
Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
16:45
Стало відомо, скільки «Шахтар» заплатив «Колосу» за Тотовицького
Стало відомо, скільки «Шахтар» заплатив «Колосу» за Тотовицького
Українська Прем'єр-ліга
16:08
Офіційно. «Шахтар» купив у «Колоса» Тотовицького
Офіційно. «Шахтар» купив у «Колоса» Тотовицького
Українська Прем'єр-ліга
15:56
CAS не пішла на поводі у росіян та залишила відсторонення в силі
CAS не пішла на поводі у росіян та залишила відсторонення в силі
Ліга чемпіонов UEFA
14:34
Колишній тренер «Динамо» вважає, що на призначення Йовічевіча в «Шахтарі» вплинуло знайомство з Срною
Колишній тренер «Динамо» вважає, що на призначення Йовічевіча в «Шахтарі» вплинуло знайомство з Срною
Українська Прем'єр-ліга
12:45
Хацкевич: «Тільки дилетанти кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче»
Хацкевич: «Тільки дилетанти кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче»
Ліга чемпіонов UEFA
11:49
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини