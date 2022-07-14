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росію та білорусь відсторонили за війну в Україні

Відносно двох федерацій впровадили санкції
Важка атлетика
18:33
росію та білорусь відсторонили за війну в Україні

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) та Європейська федерації (EWF) у відповідь на запит України ввели санкції проти росії та білорусі за розв'язану повномасштабну війну. Про це повідомив в соціальних мережах міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

Санкції щодо росіян та білорусів:

  • Спортсмени, тренери та судді з рф і рб відсторонені від всіх змагань під егідою IWF і EWF;
  • Без представників країн-агресорів, зокрема, пройдуть: чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років, чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 і до 17 років;
  • Спортсменам також заборонено змагатися під нейтральним статусом;
  • У росії забрали право проводити чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат, який повинен був відбутися в 2022 році;
  • Офіційні особи з рф і рб відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віце-президента EWF з росії.

Нагадаємо, раніше CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики.

Карен Агабекян
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