росію та білорусь відсторонили за війну в Україні

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) та Європейська федерації (EWF) у відповідь на запит України ввели санкції проти росії та білорусі за розв'язану повномасштабну війну. Про це повідомив в соціальних мережах міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.
Санкції щодо росіян та білорусів:
- Спортсмени, тренери та судді з рф і рб відсторонені від всіх змагань під егідою IWF і EWF;
- Без представників країн-агресорів, зокрема, пройдуть: чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років, чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 і до 17 років;
- Спортсменам також заборонено змагатися під нейтральним статусом;
- У росії забрали право проводити чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат, який повинен був відбутися в 2022 році;
- Офіційні особи з рф і рб відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віце-президента EWF з росії.
Нагадаємо, раніше CAS дозволив росіянам займати керівні пости в Міжнародній федерації важкої атлетики.
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