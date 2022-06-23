Чалханоглу: «Ібрагімович не зробив жодного внеску в чемпіонство «Мілану»

Півзахисник «Інтера» Хакан Чалханоглу відповів форварду «Мілана» Златану Ібрагімовичу. Швед під час чемпіонського параду скандував образи на адресу турка. Його цитує Tivibu Spor:

Цього сезону він не зробив жодного внеску в чемпіонство, він взагалі не грав. Але він робить все, щоб привернути увагу вболівальників. Мені взагалі байдуже, я взагалі не звертаю уваги на такі речі.

Це не пасує людині, яка завжди дзвонила мені, коли я грав в «Мілані», щоб разом сходити повечеряти чи поїздити на мотоциклі. Я його поважав.

Він також написав про мене у своїй книзі. Він повинен був щось написати, інакше вона була б порожня. Я не буду йому відповідати».