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Чалханоглу: «Ібрагімович не зробив жодного внеску в чемпіонство «Мілану»

Турок відреагував на те, що швед скандував образи на його адресу
Футбол Серія А
11:41
Чалханоглу: «Ібрагімович не зробив жодного внеску в чемпіонство «Мілану»

Півзахисник «Інтера» Хакан Чалханоглу відповів форварду «Мілана» Златану Ібрагімовичу. Швед під час чемпіонського параду скандував образи на адресу турка. Його цитує Tivibu Spor:

«Чоловікові 40 років. Я б не зробив цього, якби мені було 40. Тобі ж не 18 років. Він любить привертати увагу.

Цього сезону він не зробив жодного внеску в чемпіонство, він взагалі не грав. Але він робить все, щоб привернути увагу вболівальників. Мені взагалі байдуже, я взагалі не звертаю уваги на такі речі.

Це не пасує людині, яка завжди дзвонила мені, коли я грав в «Мілані», щоб разом сходити повечеряти чи поїздити на мотоциклі. Я його поважав.

Він також написав про мене у своїй книзі. Він повинен був щось написати, інакше вона була б порожня. Я не буду йому відповідати».

Варто уточнити, що Чалханоглу перейшов з «Мілану» в «Інтер» і, зрештою, чемпіонами Серії А стали россонері.

А з приводу Ібрагімовича, то він забив 8 м’ячів і здійснив 3 асисти в 23 матчах чемпіонату Італії.

Тим часом «Інтер» продовжив контракт з головним тренером.

Сергій Лук'яненко
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Хакан Чалханоглу Златан Ібрагімович

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