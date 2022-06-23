Чалханоглу: «Ібрагімович не зробив жодного внеску в чемпіонство «Мілану»
Півзахисник «Інтера» Хакан Чалханоглу відповів форварду «Мілана» Златану Ібрагімовичу. Швед під час чемпіонського параду скандував образи на адресу турка. Його цитує Tivibu Spor:
«Чоловікові 40 років. Я б не зробив цього, якби мені було 40. Тобі ж не 18 років. Він любить привертати увагу.
Цього сезону він не зробив жодного внеску в чемпіонство, він взагалі не грав. Але він робить все, щоб привернути увагу вболівальників. Мені взагалі байдуже, я взагалі не звертаю уваги на такі речі.
Це не пасує людині, яка завжди дзвонила мені, коли я грав в «Мілані», щоб разом сходити повечеряти чи поїздити на мотоциклі. Я його поважав.
Він також написав про мене у своїй книзі. Він повинен був щось написати, інакше вона була б порожня. Я не буду йому відповідати».
Варто уточнити, що Чалханоглу перейшов з «Мілану» в «Інтер» і, зрештою, чемпіонами Серії А стали россонері.
А з приводу Ібрагімовича, то він забив 8 м’ячів і здійснив 3 асисти в 23 матчах чемпіонату Італії.
Тим часом «Інтер» продовжив контракт з головним тренером.
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