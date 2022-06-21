Офіційно. «Інтер» продовжив контракт з Індзагі

Тренер буде працювати з «нерадзуррі» до 2024-го року

Головний тренер «Інтера» Сімоне Індзагі продовжив контракт з клубом до 2024-го року, повідомляє прес-служба «нерадзуррі».

Попередній контракт Індзагі діяв до 2023-го року.

Індзагі прийняв «Інтер» влітку 2021-го року після відходу Антоніо Конте. За сезон Індзагі виграв з «Інтером» Кубок і Суперкубок Італії, а також вивів команду в плей-офф Ліги чемпіонів вперше за 10 років.

Раніше стало відомо, що Ромел Лукака повертається в «Інтер».