Челсі дотиснув Тоттенгем, подарувавши надію Вест Гему
Останній учасник Чемпіоншипу визначиться в 38 турі
близько 1 години тому
Челсі та Тоттенгем закривали програму 37 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:1.
Лондонське дербі в передостанньому турі Прем'єр-ліги не було позбавлено турнірного контексту. Перемогла Челсі могла б повернути команду в боротьбу за єврокубки, а непрограш Тоттенгема збільшити шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.
Челсі забив по голу в кожному з таймів, коли Енцо і Сантос вразили ворота Кінскі. В свою черго, гості відповіли голом Рішарлісона, який залишив команду Роберто Де Дзербі в грі до фінального свистка.
«Сині» в заключні хвилини зумів вистояти та зберегти потрібний результат, тоді як «шпорам» ще варто подумати про участь в наступному сезоні АПЛ, ведучи заочну боротьбу з Вест Гемом.
АПЛ. 37 тур
Челсі - Тоттенгем 2:1
Голи: Енцо, 18, Сантос, 67 - Рішарлісон, 74
