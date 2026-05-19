Сергій Разумовський

Арсенал достроково став чемпіоном англійської Прем’єр-ліги сезону-2025/26.

Лондонський клуб гарантував собі титул після матчу 37-го туру між Манчестер Сіті та Борнмутом, який завершився внічию 1:1. Для збереження шансів на чемпіонство команді Пепа Гвардіоли була потрібна лише перемога, однак містяни не змогли обіграти вишень.

Після цього результату «містяни» набрав 78 очок і за один тур до завершення чемпіонату вже не може наздогнати «канонірів», у яких 82 пункти. Таким чином, лондонці стали недосяжними для найближчого переслідувача ще до фінального туру.

Для Арсенала це перший чемпіонський титул в АПЛ за останні 22 роки. Востаннє лондонці вигравали чемпіонат Англії у сезоні-2003/04, коли легендарна команда Арсена Венгера пройшла всю кампанію без поразок.

Водночас Хосеп Гвардіола, для якого цей сезон став останнім на чолі Манчестер Сіті, завершує роботу в клубі без титулу чемпіона Англії.