«Челсі» готовий купити Роналду у МЮ

«Сині» визначилися з ціною на португальця

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може виявитися в «Челсі», повідомляє SportBible.

За інформацією джерела, «Челсі» готовий заплатити за Роналду 14 мільйонів фунтів стерлінгів. Таке рішення боси «Челсі» прийняли після спілкування з головним тренером Томасом Тухелем.

Зараз «Челсі» готує для МЮ офіційну пропозицію.

Відзначимо, Роналду так і не з'явився на початок передсезонного збору «Манчестер Юнайтед». Він шукає собі нове місце роботи.