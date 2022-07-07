Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
23:05
TOTAL COMBAT

«Челсі» готовий купити Роналду у МЮ

«Сині» визначилися з ціною на португальця
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22:33
«Челсі» готовий купити Роналду у МЮ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може виявитися в «Челсі», повідомляє SportBible.

За інформацією джерела, «Челсі» готовий заплатити за Роналду 14 мільйонів фунтів стерлінгів. Таке рішення боси «Челсі» прийняли після спілкування з головним тренером Томасом Тухелем.

Зараз «Челсі» готує для МЮ офіційну пропозицію.

Відзначимо, Роналду так і не з'явився на початок передсезонного збору «Манчестер Юнайтед». Він шукає собі нове місце роботи.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед Челсі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Роналду не полетить з МЮ в передсезонний тур
Роналду не полетить з МЮ в передсезонний тур
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22:57
«Роналду не підходить нам». «Баварія» не намагатиметься придбати португальця
«Роналду не підходить нам». «Баварія» не намагатиметься придбати португальця
Футбол Бундесліга
15:59
Стерлінг підписав тривалий контракт з «Челсі»
Стерлінг підписав тривалий контракт з «Челсі»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09:26
Трансферна бомба? Президент «Барселони» підтвердив інформацію про зустріч з агентом Роналду
Трансферна бомба? Президент «Барселони» підтвердив інформацію про зустріч з агентом Роналду
Футбол Прімера
06 липня 16:41
Легенда «Баварії»: «Роналду в Мюнхені – це було б сексуально»
Легенда «Баварії»: «Роналду в Мюнхені – це було б сексуально»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
06 липня 09:59
Агент Роналду веде переговори з «Барселоною» після 9 років португальця в «Реалі»
Агент Роналду веде переговори з «Барселоною» після 9 років португальця в «Реалі»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
05 липня 11:25

Новини: Футбол

Роналду не полетить з МЮ в передсезонний тур
Роналду не полетить з МЮ в передсезонний тур
Англійська Прем'єр-ліга
22:57
Півзахисник «Дніпра-1»: «Важко буде поєднувати єврокубки і УПЛ»
Півзахисник «Дніпра-1»: «Важко буде поєднувати єврокубки і УПЛ»
Українська Прем'єр-ліга
22:42
«Челсі» готовий купити Роналду у МЮ
«Челсі» готовий купити Роналду у МЮ
Англійська Прем'єр-ліга
22:33
Один з найсильніших легіонерів «Шахтаря» за останні 10 років покине клуб
Один з найсильніших легіонерів «Шахтаря» за останні 10 років покине клуб
Українська Прем'єр-ліга
21:59
Український футболіст на п'ятий місяць війни таки зважився покинути РФ
Український футболіст на п'ятий місяць війни таки зважився покинути РФ
Українські легіонери
21:48
«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»
«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»
Українська Прем'єр-ліга
21:25
«Фенербахче» хоче підписати зіркового форварда перед матчем з «Динамо»
«Фенербахче» хоче підписати зіркового форварда перед матчем з «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
19:59
Стало відомо, як Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни
Стало відомо, як Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни
Українська Прем'єр-ліга
19:50
Адебайор: «Мені шкода збірну росії і російських футболістів»
Адебайор: «Мені шкода збірну росії і російських футболістів»
У світі
17:59
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини