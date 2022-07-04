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Дзвіночок. Роналду не прибув до розташування «Манчестер Юнайтед»

Повідомлялося, що португалець бажає покинути клуб
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
13:55
Дзвіночок. Роналду не прибув до розташування «Манчестер Юнайтед»
Кріштіану Роналду / Фото - Манчестер Юнайтед

Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду не прибув до розташування клубу вчасно. Про це повідомляє Manchester Evening News.

4 липня «збірники» команди повинні були повернутися на базу в Керрінгтоні. Проте португалець, за інформацією джерела, туди не з'явиться, як було заплановано.

Португалець повідомив, що затримався у зв'язку з сімейними обставинами. Керівництво прийняло дане пояснення. Коли повернеться 37-річний гравець і чи повернеться взагалі – невідомо.

Раніше повідомлялося, що Роналду бажає покинути МЮ через відсутність перспектив боротьби за трофеї.

Сергій Стаднюк
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Теги

Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед

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