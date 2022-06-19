«Челсі» хоче придбати зірку «Манчестер Сіті»

Говорять, що в гравці зацікавлений особисто Томас Тухель

Лондонський «Челсі» впевнений, що може підписати Рахіма Стерлінга з «Манчестер Сіті». Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Столичний клуб має намір віддати в оренду «Інтеру» Ромелу Лукаку. І після цього візьметься за оформлення трансферу англійського вінгера. В гравці зацікавлений особисто Томас Тухель.

Орієнтовна сума трансферу варіюється від 35 до 60 мільйонів фунтів.

В минулому сезоні АПЛ 27-річний Стерлінг провів 30 матчів, в яких забив 13 м’ячів і здійснив 5 асистів. У свою чергу, Лукаку набрав 8+1 в 26 матчах.

Однак, очевидно, гравці виступають на різних позиціях. Якщо бельгієць – центральний нападник, то Стерлінг – вінгер, який також може зіграти під нападником.

«Манчестер Сіті» може придбати конкурента для Олександра Зінченка за 60 мільйонів.