Клуб потенційного конкурента Зінченка вимагає від «Манчестер Сіті» майже 60 мільйонів

«Городяни» незабаром відправлять офіційний запит по захиснику

Марк Кукурелья / Фото - Presse Sports

«Манчестер Сіті» незабаром зробить офіційну пропозицію по захиснику «Брайтона» марку Кукурельє. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, нинішній клуб потенційного конкурента Олександра Зінченка хоче отримати за іспанця 55 мільйонів євро. Повідомлялося, що підписання ініціював особисто головний тренер «городян» Пеп Гвардіола.

Даний трансфер прямо може вплинути на долю українського універсала. Якщо він буде успішним, «Манчестер Сіті» буде готовий відпустити гравця.

Раніше повідомлялося, що на Зінченка претендує «Евертон».