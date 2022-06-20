Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:15
Диво. Художній фільм
16:35
Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Адлер Мангейм - Фрелунда

«Челсі» продовжує позбавлятися від русні. На цей раз команду залишає спортивний директор

Грановська не працюватиме в лондонському клубі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
15:54
«Челсі» продовжує позбавлятися від русні. На цей раз команду залишає спортивний директор

Росіянка Марина Грановська більше не буде спортивним директором «Челсі», повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, вона покине лондонський клуб через звільнення голови ради директорів клубу Брюса Бака, З яким Грановська співпрацювала довгі роки.

Трансферної політикою в «Челсі» буде займатися головний тренер Томас Тухель, Як повідомляє джерело.

Раніше стало відомо, що «Челсі» хоче придбати зірку «Манчестер Сіті».

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Челсі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Челсі» хоче придбати зірку «Манчестер Сіті»
«Челсі» хоче придбати зірку «Манчестер Сіті»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19 червня 21:13
Ромелу Лукаку в найближчі тижні перейде в «Інтер»
Ромелу Лукаку в найближчі тижні перейде в «Інтер»
Футбол Серія А
16 червня 20:21
Лукаку дали добро на вихід з «Челсі». Бельгієць, найімовірніше, повернеться в «Інтер»
Лукаку дали добро на вихід з «Челсі». Бельгієць, найімовірніше, повернеться в «Інтер»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 червня 16:24
Лукаку готовий піти на зниження зарплатні на 50% заради повернення в «Інтер»
Лукаку готовий піти на зниження зарплатні на 50% заради повернення в «Інтер»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
29 травня 14:15
Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»
Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
28 травня 16:00
Неймар може стати гравцем «Челсі»
Неймар може стати гравцем «Челсі»
Футбол Ліга 1
27 травня 20:23

Новини: Футбол

У «Динамо» назвали двох легіонерів, які не бояться повернутися до Києва
У «Динамо» назвали двох легіонерів, які не бояться повернутися до Києва
Українська Прем'єр-ліга
17:23
Головний тренер збірної Бразилії: «Прийшов час стати чемпіонами світу»
Головний тренер збірної Бразилії: «Прийшов час стати чемпіонами світу»
Чемпіонат світу з футболу
16:43
Головний тренер клубу УПЛ: «Динамо» - фаворит наступного розіграшу чемпіонату України»
Головний тренер клубу УПЛ: «Динамо» - фаворит наступного розіграшу чемпіонату України»
Українська Прем'єр-ліга
16:15
Перес: «Сьогодні знову один з особливих днів в «Реалі»
Перес: «Сьогодні знову один з особливих днів в «Реалі»
Прімера
15:59
«Челсі» продовжує позбавлятися від русні. На цей раз команду залишає спортивний директор
«Челсі» продовжує позбавлятися від русні. На цей раз команду залишає спортивний директор
Англійська Прем'єр-ліга
15:54
Клуб УПЛ залишився без капітана
Клуб УПЛ залишився без капітана
Українська Прем'єр-ліга
13:44
Маліновський: «Я багато чому навчився у Гасперіні за ці три роки»
Маліновський: «Я багато чому навчився у Гасперіні за ці три роки»
Серія А
13:19
Асист Коноплянки допоміг «Краковії» виграти матч після 1:2
Асист Коноплянки допоміг «Краковії» виграти матч після 1:2
Українські легіонери
12:44
Лікар «Динамо»: «Всі гравці фізично і емоційно здорові»
Лікар «Динамо»: «Всі гравці фізично і емоційно здорові»
Українська Прем'єр-ліга
12:15
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини