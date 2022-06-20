«Челсі» хоче придбати зірку «Манчестер Сіті»
«Челсі» продовжує позбавлятися від русні. На цей раз команду залишає спортивний директор
Грановська не працюватиме в лондонському клубі
Росіянка Марина Грановська більше не буде спортивним директором «Челсі», повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, вона покине лондонський клуб через звільнення голови ради директорів клубу Брюса Бака, З яким Грановська співпрацювала довгі роки.
Трансферної політикою в «Челсі» буде займатися головний тренер Томас Тухель, Як повідомляє джерело.
Раніше стало відомо, що «Челсі» хоче придбати зірку «Манчестер Сіті».
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