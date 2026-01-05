Павло Василенко

Сьогодні Михайло Мудрик приймає вітання від партнерів по команді та вболівальників у зв'язку зі своїм 25-річчям.

Українського вінгера, зокрема привітав і Челсі, нинішний клуб футболіста, який обмежився трьома словами на своїй клубній сторінці у Twitter.

«З днем народження, Міша».

Нагадаємо, що українець наприкінці 2024 року здав позитивний тест на допінг, а проба «Б» підтвердила наявність забороненої речовини в організмі гравця.