Мудрик звернувся до фанатів, натякнувши на повернення
Футболіст привітав з Новим роком
близько 1 години тому
Михайло Мудрик/фото: Челсі
Український футболіст Челсі Михайло Мудрик, який зараз відбуває дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, звернувся до вболівальників із новорічним вітанням.
Нападник висловив подяку всім шанувальникам за підтримку та теплі слова у непростий період своєї кар'єри.
«З Новим роком усіх моїх шанувальників. Я просто хотів подякувати вам за вашу підтримку.
Я бачу всі ваші повідомлення і щиро ціную їх, тому, будь ласка, не здавайтеся. Не можу дочекатися зустрічі з вами найближчим часом», – написав Мудрик.
