Сергій Разумовський

Захисник Челсі Марк Кукурелья не дограв матч 21-го туру АПЛ проти Фулгема, залишивши команду в меншості вже в першій половині зустрічі. Іспанець отримав пряму червону картку на 22-й хвилині за рахунку 0:0, і цей епізод став черговим ударом по дисципліні лондонців у поточній кампанії.

Вилучення Кукурельї стало вже сьомим для Челсі цього сезону в усіх турнірах. Раніше червоні картки в складі синіх отримували Жоао Педро, Ліем Делап, Мало Гюсто, Мойсес Кайседо, Роберт Санчес і Трево Чалоба. Така кількість вилучень за короткий проміжок часу лише підкреслює проблему, яка напряму впливає на результати: команді доводиться регулярно перебудовувати гру, втрачати баланс і витрачати більше сил, граючи вдесятьох.

У підсумку матч завершився поразкою Челсі з рахунком 1:2. Невдача проти Фулгема погіршила і без того непросту серію лондонців у чемпіонаті: в останніх дев’яти турах АПЛ команда здобула лише одну перемогу. Це означає, що Челсі продовжує втрачати очки на регулярній основі, а питання стабільності та дисципліни стає одним із ключових у боротьбі за покращення турнірного становища.

Раніше Челсі призначив Ліема Росеньйора на посаду головного тренера команди.