Челсі оголосив про призначення Ліама Росеньйора новим головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Англієць, що змінив на тренерському містку Енцо Мареску, підписав контракт з «аристократами», який діятиме до 2032 року.

Росеньйор заявив про себе у тренерстві роботою на чолі сестринського для власників Челсі Страсбура, з яким посів першу сходинку в групі Ліги конференцій.

На Туманному Альбіоні тренер попрацював у Халлі та Дербі

Челсі бачить Росеньйора тренером, що будує команду з чітким баченням гри і високими стандартами для гравців на полі та поза ним, щоб забезпечити Челсі можливість продовжувати боротьбу на найвищому рівні.